Государственное предприятие «Медзакупки» обратилось в суд из-за срыва поставок в Украину китайской вакцины от коронавируса CoronаVac производства компании Sinovac.

Об этом рассказал гендиректор Медзакупок Арсен Жумадилов в интервью для «Зеркала недели».

По его словам, компания «Лекхим» не выплатила пеню за срыв сроков поставок вакцины Sinovac из Китая в Украину.

— Мы уже подали иск о взыскании соответствующих средств в госбюджет в судебном порядке. Но важно другое. То, что Лекхим и, соответственно, их контрагенты тоже, я надеюсь, понимают и чувствуют, что должны как можно скорее выполнить обязательства перед украинским государством, — подчеркнул Арсен Жумадилов.

Арсен Жумадилов добавил, что по состоянию на сегодня в Украине физически имеются чуть более 1,7 млн доз вакцины CoronаVac, которая изготавливается компанией Sinovac. Это дозы, которые уже направили в области, и те, которые еще находятся на лабораторном контроле.

— Соответственно, мы надеемся, что контракт ориентировочно будет закрыт в середине или в конце июня. Но это не снимает претензий к нашему контрагенту в части несвоевременного выполнения поставок по договору, о чем я уже упоминал, — сказал глава «Медзакупок».

Напомним, Министерство здравоохранения заключило контракт, согласно которому Украина получит еще 1,8 миллиона доз вакцины от коронавируса. Это препарат производства китайской компании Sinovac Biotech. Речь идет о закупке по цене 504 гривны за дозу.