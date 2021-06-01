«Укрзалізниця» объявила тендер на закупку автоматизированной системы учета дизельного топлива с ожидаемой стоимостью 243,5 миллионов гривен через систему государственных электронных торгов ProZorro.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Указанная система должна обеспечивать достоверный технический учет движения дизельного топлива на стадии его принятия от поставщика, хранения и выдачи со складов компании.

— Техническое совершенствование контроля за использованием горючего — это не только требование налогового законодательства и фискальных органов, сегодня это крайне необходимо и нашей компании. Ведь электронные счетчики учета дизельного топлива, которые будут установлены на наших акцизных складах, позволят повысить внутренний контроль за его использованием и положат конец многочисленным позорным случаям хищения дизтоплива, которые наносят миллионные убытки компании, — сказал и.о. главы «Укрзалізницi» Иван Юрик.

По его словам, в течение 2020-2021 гг. компания оптимизировала количество акцизных складов — из 184 пока будут функционировать 86, все они будут оборудованы автоматизированной системой учета горючего.

Определено также необходимое количество оборудования — 280 уровнемеров-счетчиков, 160 расходомеров-счетчиков и систем их управления.

Закупка общей ожидаемой стоимостью 243,5 миллионов гривен была объявлена компанией 28 мая, конечный срок подачи предложений — 28 июня 2021 года.

Напомним, Служба безопасности Украины в Николаеве задержала чиновников «Укрзалiзницi», которые ежемесячно сливали из локомотивов 100-150 тонн дизтоплива и незаконно продавали его.