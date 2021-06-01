В Швеции задались новым планом: не дать ускользнуть биткоину от государственного контроля. Надзорные органы отреагировали на криптовалютную лихорадку.

Об этом передает Bloomberg.

Эрик Тедин, глава финансового регулятора Швеции, заявил во вторник, что «совершенно очевидно, что необходима какая-то форма регулирования».

— Когда что-то становится достаточно большим, в игру вступают такие вещи, как интересы потребителей и отмывание денег. Так что есть веские основания полагать, что регулирование произойдет», - заявил в понедельник управляющий Riksbank Стефан Ингвес.

Министр финансовых рынков Швеции Аса Линдхаген заявила, что правительство уже занимается ужесточением стандартов для платформ обмена криптовалют. Но она назвала это «продолжающейся работой на международном уровне». Она также сказала, что устранение риска отмывания денег, связанного с криптовалютами, является «очень важным вопросом», который потребует трансграничной работы.

Напомним, в Польше священник использовал средства прихожан для инвестиций в криптовалюту, но потерял все деньги.