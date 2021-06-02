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Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) обратилась в Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) в Гамбурге с просьбой из соображений защиты климата отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».
Об этом сообщили в среду, 2 июня, в пресс-службе DUH, пишет «Европейская правда» со ссылкой на DW.
— Хотя трубопровод является крупнейшим проектом, связанным с углеводородным сырьем в Европе, его влияние на климатические цели не было проверено в ходе процедуры утверждения проекта, — говорится в обосновании.
Природоохранная организация призывает провести соответствующую проверку и «приостановить дальнейшее строительство трубопровода на этот период», подчеркнули в DUH.
Кроме того, экологи обращают внимание на то, что ряд новых фактов о влиянии на климат и о масштабах выбросов метана в газовой промышленности стал известен только после выдачи разрешения на строительство «Северного потока – 2» в 2018 году, уточняет агентство dpa.
В начале мая Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и DUH подали в административный суд Гамбурга иски против строительства спорного газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Германии.
В начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) отклонило возражения экологов по поводу разрешения на строительство последнего участка газопровода.
По состоянию на 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95% газопровода «Северный поток – 2». Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.
Ранее сообщалось, что правительство Германии не может сразу отказаться от российского газопровода «Северный поток — 2» из-за риска судебных исков о возмещении ущерба.
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Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) обратилась в Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) в Гамбурге с просьбой из соображений защиты климата отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».
Об этом сообщили в среду, 2 июня, в пресс-службе DUH, пишет «Европейская правда» со ссылкой на DW.
— Хотя трубопровод является крупнейшим проектом, связанным с углеводородным сырьем в Европе, его влияние на климатические цели не было проверено в ходе процедуры утверждения проекта, — говорится в обосновании.
Природоохранная организация призывает провести соответствующую проверку и «приостановить дальнейшее строительство трубопровода на этот период», подчеркнули в DUH.
Кроме того, экологи обращают внимание на то, что ряд новых фактов о влиянии на климат и о масштабах выбросов метана в газовой промышленности стал известен только после выдачи разрешения на строительство «Северного потока – 2» в 2018 году, уточняет агентство dpa.
В начале мая Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и DUH подали в административный суд Гамбурга иски против строительства спорного газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Германии.
В начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) отклонило возражения экологов по поводу разрешения на строительство последнего участка газопровода.
По состоянию на 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95% газопровода «Северный поток – 2». Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.
Ранее сообщалось, что правительство Германии не может сразу отказаться от российского газопровода «Северный поток — 2» из-за риска судебных исков о возмещении ущерба.