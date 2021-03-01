Правительство Германии не может сразу отказаться от российского газопровода «Северный поток — 2» из-за риска судебных исков о возмещении ущерба.

Об этом пишет издание Бабель.

В интервью Welt am Sonntag министр по вопросам охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце заявила, что они не могут отказаться от стратегически важных для страны ресурсов.

— Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа. Нам по-прежнему нужен природный газ для этого и следующего десятилетия. Кроме того, мы рискуем столкнуться с исками о компенсации в международных арбитражных судах, если остановим проект, — сказала она.

В Германии накануне инициировали создание фонда защиты климата, который должен оказать поддержку в завершении строительства трубопровода.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда обсудили, как совместно противодействовать завершению строительства российского газопровода «Северный поток-2».