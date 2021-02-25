Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда обсудили, как совместно противодействовать завершению строительства российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента после телефонного разговора, передает Экономическая правда.

Отмечается, что Анджей Дуда разделяет мнение о необходимости остановить строительство «Северный поток-2», и президенты договорились координировать для этого свои следующие шаги.

— Этот проект, по сути, — ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее ужесточение санкций против этого проекта — это гарантия энергетической безопасности Европы, — отметил Владимир Зеленский.

Главы МИД Украины и Польши в совместной статье обратились к президенту США Джо Байдену с призывом использовать все средства, чтобы не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2».