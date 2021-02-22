Главы МИД Украины и Польши в совместной статье обратились к президенту США Джо Байдену с призывом использовать все средства, чтобы не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2».

Позиция министров была опубликована в понедельник, 22 февраля, в издании Politico, сообщает Европейская правда.

Кулеба и Рау отмечают, что Польша и Украина давно предупреждали об опасности, связанной со строительством «Северного потока-2».

— Наши призывы к бдительности и смелости были услышаны в Конгрессе США, который настаивал на принятии мер, направленных на то, чтобы остановить этот опасный, разъединяющий проект. Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта, — заявили дипломаты.

Министры подчеркнули, следует отвергнуть утверждение, что «Северный поток-2» стал «слишком большим, чтобы потерпеть неудачу». Они предостерегли от достройки проекта.

— Если проект окажется успешным, Россия может попытаться убедить украинскую общественность в том, что Западу безразличны его собственные принципы и, наконец, безопасность и процветание Украины, — отметили главы дипломатии двух стран.

Говоря о поддержке проекта Германией, они отметили, что уважают право Берлина выражать свою точку зрения.

— Но мы также твердо убеждены в том, что такого рода проекты нельзя рассматривать узко через призму двусторонних отношений, а следует использовать подход более широкой перспективы, учитывая интересы и безопасность Европы в целом/ Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, не может позволить себе отступить перед лицом шантажа, который противоречит всему, за что мы выступаем, — резюмировали министры.

Напомним, экологи в Германии добились приостановки строительства «Северного потока-2». В частности, после того, как обжаловали разрешение на работы в экономической зоне Германии, это разрешение временно приостановило действие.