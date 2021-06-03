ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нибулон» в текущем сезоне начнет пассажирские водные перевозки высокоскоростными судами «Нибулон Экспресс» с 11 июня.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

— Пассажирские водные перевозки по маршруту Новая Каховка—Херсон—Голая Пристань стартуют 11 июня. И уже с понедельника (7 июня 2021 года) на сайте открывается возможность приобретения билетов на рейсы по этому маршруту, — указала пресс-служба.

Рейсы будут выполняться с пятницы по понедельник дважды в день.

Также в нынешнем сезоне компания планирует выполнять рейсы по маршрутам Николаев—Кинбурнская коса и Очаков—Кинбурнская коса.

Ранее планировалось, что регулярные пассажирские перевозки по маршруту Новая Каховка—Херсон—Голая Пристань начнутся с 4 июня.

В 2020 году «Нибулон» открыл сезон пассажирской навигации 19 июня.

Напомним, 13 июня, 2017 года на причале городского речного вокзала состоялся торжественный запуск пассажирского катера компании «Нибулон» рейсом «Николаев – Кинбурнская коса».