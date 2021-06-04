Турция нашла новое месторождения природного газа в Черном море. Сейчас Анкара готовит официальное заявление.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Месторождение называют Амасра-1 и источники уточняют, что оно имеет значительные запасы газа. При этом власти страны не проводили аудит ни одного из новых открытых месторождений в Черном море, отмечает издание.
В Минэнерго страны не стали давать комментариев по поводу открытия. Но примечательно, что в начале недели президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью пообещал в пятницу принести «хорошие новости» с побережья Черного моря.
Президент Эрдоган видит в открытии месторождений решение экономических уязвимостей Турции. Среди таких проблем – импорт энергоносителей, которые необходимо оплачивать в иностранной валюте.
21 августа 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция обнаружила в Черном море крупные газовые месторождения. Их запасы оцениваются в 320 млрд кубометров газа. По данным западных СМИ, такие объемы газа покроют потребности Турции в ресурсе на 20 лет. Министра энергетики и природных ресурсов Турции заявлял, что добычу газа могут начать в 2023 году. Всего планируют пробурить 30-40 скважин.
Также в 2020 году турецкие георазведчики обнаружили 405 млрд кубометров газа в скважине «Туна-1». Это крупнейшее месторождение в Черном море. Добычу могут начать в 2023 году.
Напомним, в прошлом году Турция нашла в Черном море крупнейшее в его истории месторождение природного газа.
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Турция нашла новое месторождения природного газа в Черном море. Сейчас Анкара готовит официальное заявление.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Месторождение называют Амасра-1 и источники уточняют, что оно имеет значительные запасы газа. При этом власти страны не проводили аудит ни одного из новых открытых месторождений в Черном море, отмечает издание.
В Минэнерго страны не стали давать комментариев по поводу открытия. Но примечательно, что в начале недели президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью пообещал в пятницу принести «хорошие новости» с побережья Черного моря.
Президент Эрдоган видит в открытии месторождений решение экономических уязвимостей Турции. Среди таких проблем – импорт энергоносителей, которые необходимо оплачивать в иностранной валюте.
21 августа 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция обнаружила в Черном море крупные газовые месторождения. Их запасы оцениваются в 320 млрд кубометров газа. По данным западных СМИ, такие объемы газа покроют потребности Турции в ресурсе на 20 лет. Министра энергетики и природных ресурсов Турции заявлял, что добычу газа могут начать в 2023 году. Всего планируют пробурить 30-40 скважин.
Также в 2020 году турецкие георазведчики обнаружили 405 млрд кубометров газа в скважине «Туна-1». Это крупнейшее месторождение в Черном море. Добычу могут начать в 2023 году.
Напомним, в прошлом году Турция нашла в Черном море крупнейшее в его истории месторождение природного газа.