На днях Верховная Рада Украины приняла законопроект «О запрете полиэтиленовых пакетов» в магазинах, аптеках и заведениях общепита. В силу закон должен вступить уже со следующего года.

О том, что николаевцы поддерживают данный закон рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

— Я считаю, что это правильно, но не так это делается. У нас сначала предлагают, а потом уже начинается решение вопросов, — сказала жительница Николаева.

Жители города отмечают, что стараются использовать экосумки, которые являются экономически выгодными. Однако говорят, что вынуждены частично использовать и пластиковые пакеты.

Сначала для магазинов, аптек, заведениях общепита и оказания услуг будет действовать запрет на распространения пластиковых полиэтиленовых пакетов, за нарушение закона будут штрафовать от 8,5 до 17 тысяч гривен. За повторное нарушение придется уже заплатить от 18 до 34 тысяч гривен.

Напомним, в начале прошлого года корпорация «Биосфера» первой в Украине запустила в производство 100% биоразлагаемых и компостирующих пакетов для мусора под названием «Go Green», при изготовлении которых не используется полиэтилен.