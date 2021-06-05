По результатам подсчета, 15 крупнейших государственных предприятий совокупно получили 42 млрд грн убытков по итогам 2020 года.

Об этом говорится в публикации Экономической правды.

Девять из 15 крупнейших госпредприятий в 2020 году были убыточными. Общий размер их убытков составил 72,4 млрд грн. Наиболее убыточными были

«Укрэнерго» (27,5 млрд грн)

«Нафтогаз» (19 млрд грн)

«Укрзализныця» (11,9 млрд грн);

«Государственная продовольственно-зерновая корпорация» (5,9 млрд грн);

«Энергоатом» (4,8 млрд грн);

«Украэрорух» (1.5млрд грн)

Международный аэропорт «Борисполь» (1,5 млрд грн);

«Аграрный фонд" (0,2 млрд грн)

«Автомобильные дороги Украины» (0,1 млрд грн).

Остальные шесть госпредприятий завершили 2020 с доходами. Их общая прибыль составила 30,1 млрд грн, в том числе:

«Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) (20,4 млрд грн);

«Укргидроэнерго» (4,1 млрд грн);

«Администрация морских портов Украины» (2,7 млрд грн);

«Укроборонпром» (2,5 млрд грн);

Полиграфический комбинат «Украина» (0,2 млрд грн)

«Укрпочта» (0,2 млрд грн).

Напомним, Национальный банк ожидает снижение государственного и гарантированного долга Украины до 55,8% ВВП, при том, что в прошлом году госдолг вырос с 50,3% ВВП до 60,8% ВВП.