По результатам подсчета, 15 крупнейших государственных предприятий совокупно получили 42 млрд грн убытков по итогам 2020 года.
Об этом говорится в публикации Экономической правды.
Девять из 15 крупнейших госпредприятий в 2020 году были убыточными. Общий размер их убытков составил 72,4 млрд грн. Наиболее убыточными были
«Укрэнерго» (27,5 млрд грн)
«Нафтогаз» (19 млрд грн)
«Укрзализныця» (11,9 млрд грн);
«Государственная продовольственно-зерновая корпорация» (5,9 млрд грн);
«Энергоатом» (4,8 млрд грн);
«Украэрорух» (1.5млрд грн)
Международный аэропорт «Борисполь» (1,5 млрд грн);
«Аграрный фонд" (0,2 млрд грн)
«Автомобильные дороги Украины» (0,1 млрд грн).
Остальные шесть госпредприятий завершили 2020 с доходами. Их общая прибыль составила 30,1 млрд грн, в том числе:
«Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) (20,4 млрд грн);
«Укргидроэнерго» (4,1 млрд грн);
«Администрация морских портов Украины» (2,7 млрд грн);
«Укроборонпром» (2,5 млрд грн);
Полиграфический комбинат «Украина» (0,2 млрд грн)
«Укрпочта» (0,2 млрд грн).
Напомним, Национальный банк ожидает снижение государственного и гарантированного долга Украины до 55,8% ВВП, при том, что в прошлом году госдолг вырос с 50,3% ВВП до 60,8% ВВП.
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По результатам подсчета, 15 крупнейших государственных предприятий совокупно получили 42 млрд грн убытков по итогам 2020 года.
Об этом говорится в публикации Экономической правды.
Девять из 15 крупнейших госпредприятий в 2020 году были убыточными. Общий размер их убытков составил 72,4 млрд грн. Наиболее убыточными были
«Укрэнерго» (27,5 млрд грн)
«Нафтогаз» (19 млрд грн)
«Укрзализныця» (11,9 млрд грн);
«Государственная продовольственно-зерновая корпорация» (5,9 млрд грн);
«Энергоатом» (4,8 млрд грн);
«Украэрорух» (1.5млрд грн)
Международный аэропорт «Борисполь» (1,5 млрд грн);
«Аграрный фонд" (0,2 млрд грн)
«Автомобильные дороги Украины» (0,1 млрд грн).
Остальные шесть госпредприятий завершили 2020 с доходами. Их общая прибыль составила 30,1 млрд грн, в том числе:
«Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) (20,4 млрд грн);
«Укргидроэнерго» (4,1 млрд грн);
«Администрация морских портов Украины» (2,7 млрд грн);
«Укроборонпром» (2,5 млрд грн);
Полиграфический комбинат «Украина» (0,2 млрд грн)
«Укрпочта» (0,2 млрд грн).
Напомним, Национальный банк ожидает снижение государственного и гарантированного долга Украины до 55,8% ВВП, при том, что в прошлом году госдолг вырос с 50,3% ВВП до 60,8% ВВП.