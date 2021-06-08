Национальный банк Украины 8 июня согласовал назначение новым главой правления «ПриватБанка» бывшего заместителя главы правления банка «Райффайзен Банк Аваль» Герхарда Бьоша.

Об этом проинформировала пресс-служба НБУ.

Решение приняли по итогам рассмотрения пакета документов и собеседования в НБУ. Глава госрегулятора Кирилл Шевченко приветствовал решение Нацбанка по назначению Бьоша.

— Мы уверены, что его профессионализм будет способствовать дальнейшему развитию, — отметил Кирилл Шевченко.





Таким образом, конкурсный отбор нового главы правления «ПриватБанка» завершен, сообщила пресс-служба банка.



С предыдущим главой правления «ПриватБанка» — Петром Крумханзлом – контракт закончился в январе.



Ранее сообщалось, что в 2019 году глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл попадал в больницу.



