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Национальный банк Украины 8 июня согласовал назначение новым главой правления «ПриватБанка» бывшего заместителя главы правления банка «Райффайзен Банк Аваль» Герхарда Бьоша.
Об этом проинформировала пресс-служба НБУ.
Решение приняли по итогам рассмотрения пакета документов и собеседования в НБУ. Глава госрегулятора Кирилл Шевченко приветствовал решение Нацбанка по назначению Бьоша.
— Мы уверены, что его профессионализм будет способствовать дальнейшему развитию, — отметил Кирилл Шевченко.
Таким образом, конкурсный отбор нового главы правления «ПриватБанка» завершен, сообщила пресс-служба банка.
С предыдущим главой правления «ПриватБанка» — Петром Крумханзлом – контракт закончился в январе.
Ранее сообщалось, что в 2019 году глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл попадал в больницу.
Национальный банк Украины 8 июня согласовал назначение новым главой правления «ПриватБанка» бывшего заместителя главы правления банка «Райффайзен Банк Аваль» Герхарда Бьоша.
Об этом проинформировала пресс-служба НБУ.
Решение приняли по итогам рассмотрения пакета документов и собеседования в НБУ. Глава госрегулятора Кирилл Шевченко приветствовал решение Нацбанка по назначению Бьоша.
— Мы уверены, что его профессионализм будет способствовать дальнейшему развитию, — отметил Кирилл Шевченко.
Таким образом, конкурсный отбор нового главы правления «ПриватБанка» завершен, сообщила пресс-служба банка.
С предыдущим главой правления «ПриватБанка» — Петром Крумханзлом – контракт закончился в январе.
Ранее сообщалось, что в 2019 году глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл попадал в больницу.