В среду в Украину доставили еще 66 690 доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Вакцину закупают за государственные средства через агентство Crown Agents

Ее используют для прививки людей с 1-3 этапов вакцинации.

Прививки будут осуществлять мобильные бригады.

Сообщается, что за каждым человеком, который получит первую прививку вакциной Comirnaty/Pfizer, зарезервируют вторую дозу. Сейчас Украина уже получила 234 тысяч доз этого препарата.

Напомним, Николаевщина перешла в «зеленую» зону карантина.