В Украине все области перешли в «зеленую» зону карантина. Теперь в Николаевской области действуют самые слабые карантинные ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно данным Минздрава, вся Украина перешла в «зеленую» зону.

Напомним, 8 июня, ЮНИСЕФ доставил в Украину 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech от СОVID-19 в рамках новой поставки в глобальной инициативы COVAX.

При этом, вакцина производства Pfizer Inc. и BioNTech SE будет протестирована на детях в возрасте до 12 лет в рамках позднего исследования с участием 4500 участников. Он будет проводиться более чем на 90 объектах в США, Финляндии, Польше и Испании.