По мнению стратегов, наблюдающих за распродажей криптовалют, эта неделя может стать предвестником новых неприятностей для биткоина.

Об этом пишет Bloomberg.

Финансовые эксперты сошлись на том, что биткоин обвалится до 20 тысяч долларов. На этой неделе он упал на 7% и по состоянию на утро среды, 9 июня, торговался на уровне 34 тысяч долларов.

— Крупнейшая криптовалюта «опасно приближается к уровню 30 000 долларов» на фоне растущих опасений со стороны регуляторов в США, и «падение цены ниже 30 тысяч долларов может вызвать огромный импульс продаж, — утверждает старший аналитик рынка Oanda Corp. Эдвард Мойя.

Биткоин упал примерно на 30 тысяч долларов по сравнению с апрельским рекордом из-за упрека миллиардера Илона Маска по поводу необходимой ему энергии, а также из-за ужесточения законодательных мер в области криптовалюты в Китае.

Напомним, Сальвадор может стать первой страной, сделавшей биткоин законным платежным средством.