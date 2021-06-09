Кабинет министров одобрил проект письма в Международный валютный фонд (МВФ) по оказанию финансовой помощи Республике Судан в размере шести миллионов долларов. Судан - единственная страна, имеющая просроченную задолженность перед международной финансовой организацией.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 9 июня.

Согласно пояснительной записке, позиция по поддержке инициативы МВФ по списанию долга Судана согласована с Министерством развития экономики, Министерством юстиции и Нацбанком – в пропорциональном соотношении к размеру квоты Украины в МВФ в сумме 4,2 миллиона СПЗ (около 6 миллионов долларов).

Текущий объем средств Украины на счету в МВФ составляет 16,74 миллионов СПЗ (около 23,9 миллионов долларов).

— Судан является последней страной, которая по состоянию на сегодня имеет просроченную задолженность перед МВФ и может принимать участие в этой инициативе, - говорится в пояснительной записке.

Также в документе отмечается, что инициатива по Судану аналогична тем инициативам, которые были реализованы в 2008 году в отношении к Либерии и в 2020 году в отношении Сомали.

Ранее в МВФ заявили о более быстром восстановлении мировой экономики, но оно неравномерное, и есть тревожные признаки роста разрыва между развитыми и развивающимися экономиками.