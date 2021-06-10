Из-за недостатка полупроводников крупнейший завод BMW в Европе сократит производство.
Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Синьхуа.
— BMW замедлит производство автомобилей до одной смены на своем крупнейшем европейском предприятии в немецком Дингольфинге из-за недостатка полупроводников, — говорится в материале.
— Мы тщательно следим за проблемой и находимся в постоянном контакте с нашими поставщиками. Наша цель — удостовериться в получении нашими заводами комплектующих, — сказал представитель BMW.
Отмечается, что в конце апреля BMW уже сократила определенные производственные изменения на трех заводах. Из-за недостатка чипов так же поступили автопроизводители Daimler и Volkswagen.
Напомним, 2 года назад автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) частично перенес производство двигателей из Соединенного Королевства в Германию в преддверии запланированного выхода Великобритании из Европейского союза.
Из-за недостатка полупроводников крупнейший завод BMW в Европе сократит производство.
Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Синьхуа.
— BMW замедлит производство автомобилей до одной смены на своем крупнейшем европейском предприятии в немецком Дингольфинге из-за недостатка полупроводников, — говорится в материале.
— Мы тщательно следим за проблемой и находимся в постоянном контакте с нашими поставщиками. Наша цель — удостовериться в получении нашими заводами комплектующих, — сказал представитель BMW.
Отмечается, что в конце апреля BMW уже сократила определенные производственные изменения на трех заводах. Из-за недостатка чипов так же поступили автопроизводители Daimler и Volkswagen.
Напомним, 2 года назад автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) частично перенес производство двигателей из Соединенного Королевства в Германию в преддверии запланированного выхода Великобритании из Европейского союза.