Из-за недостатка полупроводников крупнейший завод BMW в Европе сократит производство.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Синьхуа.

— BMW замедлит производство автомобилей до одной смены на своем крупнейшем европейском предприятии в немецком Дингольфинге из-за недостатка полупроводников, — говорится в материале. — Мы тщательно следим за проблемой и находимся в постоянном контакте с нашими поставщиками. Наша цель — удостовериться в получении нашими заводами комплектующих, — сказал представитель BMW.

Отмечается, что в конце апреля BMW уже сократила определенные производственные изменения на трех заводах. Из-за недостатка чипов так же поступили автопроизводители Daimler и Volkswagen.

Напомним, 2 года назад автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) частично перенес производство двигателей из Соединенного Королевства в Германию в преддверии запланированного выхода Великобритании из Европейского союза.