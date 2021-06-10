«Укрзалізниця» начинает передачу в долгосрочную аренду торговых площадей железнодорожных вокзалов. В течение лета компания через систему «Prozorro.Продажи» планирует передать в аренду более 41,5 тысяч квадратных метров площадей 24 вокзалов Украины, в том числе и николаевского.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзалізниця» Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

По словам руководителя компании, от передачи в аренду указанных площадей «Укрзалізниця» планирует получать в месяц не менее 8,4 миллионов гривен, а в год — более 100 миллионов.

— Большинство этих площадей нам уже годами не приносили прибыли. До сих пор максимальный объем арендных площадей по всем вокзалах совокупно составлял чуть более 9,5 тысяч квадратных метров. Мы меняем эту ситуацию, ведь отведенные для торговли зоны должны приносить доходы компании, а не убытки на их содержание. Однако в долгосрочной перспективе — подготовить 11 вокзалов в концессию, — отметил Иван Юрик.

Передача торговых площадей вокзалов будет происходить через электронные аукционы в системе «Prozorro.Продажи».

«Укрзалізниця» провела полную инвентаризацию и замеры всех площадей коммерческих помещений вокзалов.

В общем к концу лета «Укрзалізниця» планирует передать в аренду коммерческие площади следующих вокзалов: Казатин, Запорожье-1, Днепр-Главный, Хмельницкий, Сумы, Белая Церковь, Полтава, Тернополь, Ровно, Фастов, Винница, Тараса Шевченко, Чоп, Ужгород, Черновцы, Коломыя, Ивано-Франковск, Одесса-Главная, Николаев, Львов, Жмеринка, Херсон, Киев-Пассажирский и Харьков.

— Передача в аренду коммерческих объектов вокзалов на срок от 3 лет позволит привлечь надежных арендаторов. Работая по долгосрочным договорам, они будут заинтересованы инвестировать в эти объекты аренды, поэтому пассажиры смогут получить на вокзалах максимально качественные услуги, — резюмировал Иван Юрик.

Ранее НикВести писали что ожидает ж/д вокзал в Николаеве в дальнейшем, когда реконструируют здание и насколько реальна концессия пассажирского вокзала.