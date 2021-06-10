Представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украина и Международный валютный фонд по-прежнему находятся в тесных дискуссиях по программе stand-by, направленных на завершение ее первого пересмотра и выделение второго транша.

Об этом Джерри Райс сказал на брифинге в четверг, 10 июня, в Вашингтоне, сообщает Интерфакс-Украина.

— Определенный прогресс достигнут, но для завершения первого пересмотра больше нужно, — сказал Джерри Райс.

Отмечается, что Джерри Райс, не раскрывая деталей, напомнил, что целью оговоренных в рамках программы мер является, в частности, улучшение управления в Нацбанке и законодательства о банковском надзоре, среднесрочное снижение бюджетного дефицита, усиление антикоррупционной вертикали и судебной системы.

Напомним, ранее миссия МВФ во время работы в Киеве определила для Нацбанка ряд требований для продолжения сотрудничества.