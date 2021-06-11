Правительство Армении одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом, по которому ЕС заплатит Еревану 3 млн евро за плавный отказ от географического указания «коньяк» для армянской алкогольной продукции.

Об этом сообщает PanArmenian.

Предусмотренная соглашением программа финансируется из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Отмечается, что цель финансового соглашения – содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания «коньяк» для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках.

В частности, реализуемая с ЕС программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и традиционных внешних рынках.

Проект реализуется в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерства с ЕС.

Требование об отказе от названия «коньяк» предусмотрено подписанным в ноябре 2017 года Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое полностью вступило в силу с 1 марта 2021 года. Согласно документу, Армении дали 25 лет для отказа от названия «коньяк».

Напомним, в декабре 2019 года Украина прекратила экспорт алкогольных напитков под названиями «коньяк», «арманьяк», «граппа», «бренди де херес», а также «шампанское».

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