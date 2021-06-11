В Украине будут производить боеприпасы к стрелковому оружию на совместном украино-канадском предприятии.

Об этом в пятницу, 11 июня, сообщает Укроборонпром.

Отмечается, что канадская Waterbury Farrel подтвердила партнерство с компанией GL Munitions INC, госконцерном Укроборонпром и госкомпанией Артем по созданию в Украине предприятия, которое будет производить боеприпасы для стрелкового оружия.

Waterbury Farrel – подразделениеMagnum Integrated Technologies Inc. Компания участвует сразу в нескольких крупных международных проектах в оборонной отрасли.

— Всемирно известный производитель и поставщик оборудования для оборонной отрасли Waterbury Farrel (Канада) сообщил о запуске совместного с канадской компанией GL Munitions INC, ГК Укроборонпром и ГАХК Артем проекта по созданию в Украине предприятия по производству боеприпасов для стрелкового оружия, – сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

В канадской фирме Waterbury Farrel отметили, что гордятся сотрудничеством с коммерческой корпорацией правительства Канады, с которой Укроборонпром подписал соответствующий меморандум, и с нетерпением ожидают начала работ.

Напомним, 9 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушали режим прекращения огня.