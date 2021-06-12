Южнокорейская компания «Caris», производитель пластиковых дорожных отбойников и другой дорожной инфраструктуры, планирует строительство завода в Украине, который будет производить экологические дорожные отбойники из переработанного пластика.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Заместитель министра экономики Ирина Новикова надеется, что данный проект сможет воспользоваться новой государственной поддержкой инвестиционных проектов, поскольку предусматривает 60 миллионов долларов США инвестиций и создания новых рабочих мест.