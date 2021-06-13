В Республике Эль-Сальвадор (Латинская Америка) собираются добывать криптовалюту Bitcoin, используя энергию вулканов. План мощностей для майнинга разработает государственный производитель электроэнергии LaGeo.

Об этом сообщил в Twitter президент страны Найиб Букеле.

Сообщается, что компания LaGeo добывает электроэнергию из геотермальных источников (горячие источники, термальные подземные воды). Геотермальная энергия использует тепло, удерживаемое под землей, для производства электроэнергии.

Для этого бурят глубокие скважины (4-5 километров), чтобы получать энергию из пара, который перегревается за счет магмы.

— Наши инженеры только что проинформировали меня, что они пробурили новую скважину, которая будет обеспечивать приблизительно 95 МВт 100% чистой геотермальной энергии от наших вулканов. Начинаем проектировать полноценный майнинг-хаб Bitcoin вокруг скважин, — написал Найиб Букеле.

Напомним, Сальвадор может стать первой страной, сделавшей биткоин законным платежным средством.