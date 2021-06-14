NASA полностью собрало и опубликовало фото своей сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), которая вскоре полетит на Луну.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ВВС.

В пятницу инженеры Космического центра Кеннеди во Флориде завершили спуск 65-метровой основной ступени между двумя ускорителями. Это первый раз, когда все три ключевых элемента ракеты собраны вместе в их стартовой конфигурации.

NASA планирует запустить эту ракету в первую миссию на Луну «Артемида-1» уже в этом году. В ходе этого полета ракета SLS выведет к Луне космический корабль нового поколения «Орион» пока что без астронавта, поскольку агентство хочет сначала испытать всю систему в беспилотном режиме, а уже потом, в 2023 году, запустить ее с людьми на борту.

Как отмечает издание, супертяжелая ракета SLS состоит из гигантской основной ступени с баками с горючим и четырьмя мощными двигателями и двух твердотопливных ускорителей длиной 54 метра каждый.

Напомним, китайский космический 3D-принтер и два напечатанных им на орбите образца успешно были возвращены на Землю.