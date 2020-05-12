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Китайский космический 3D-принтер и два напечатанных им на орбите образца успешно были возвращены на Землю.
Об этом сообщает Лига.
Отмечается, что это первый в своем роде в мире тест, в котором была осуществлена орбитальная 3D-печать с использованием непрерывных углеродных волокнистых материалов. На орбите система 3D-печати также реализовала автоматический контроль всего процесса работы.
До этого все эксперименты по 3D-печати в микрогравитационных условиях проходили в присутствии людей, которые должны были исправлять возникшие ошибки в ходе работы печатной системы, нагревать ее или помогать ей печатать. В этот раз система 3D-печати выполнила все заданные задачи самостоятельно.
Возвращаемая капсула китайского пробного пилотируемого космического корабля с принтером была запущена 5 мая с космодрома Вэньчан на южнокитайском острове Хайнань, и вернулась 9 мая, приземлившись в автономном районе Внутренняя Монголия. Печать была осуществлена в четверг, 8 мая.
Напомним, что украинская инновационная компания Revel Laboratory в связи с нехваткой клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких на фоне пандемии коронавируса переводит работу своих 3D-принтеров на печать таких клапанов.
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Китайский космический 3D-принтер и два напечатанных им на орбите образца успешно были возвращены на Землю.
Об этом сообщает Лига.
Отмечается, что это первый в своем роде в мире тест, в котором была осуществлена орбитальная 3D-печать с использованием непрерывных углеродных волокнистых материалов. На орбите система 3D-печати также реализовала автоматический контроль всего процесса работы.
До этого все эксперименты по 3D-печати в микрогравитационных условиях проходили в присутствии людей, которые должны были исправлять возникшие ошибки в ходе работы печатной системы, нагревать ее или помогать ей печатать. В этот раз система 3D-печати выполнила все заданные задачи самостоятельно.
Возвращаемая капсула китайского пробного пилотируемого космического корабля с принтером была запущена 5 мая с космодрома Вэньчан на южнокитайском острове Хайнань, и вернулась 9 мая, приземлившись в автономном районе Внутренняя Монголия. Печать была осуществлена в четверг, 8 мая.
Напомним, что украинская инновационная компания Revel Laboratory в связи с нехваткой клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких на фоне пандемии коронавируса переводит работу своих 3D-принтеров на печать таких клапанов.