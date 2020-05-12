Китайский космический 3D-принтер и два напечатанных им на орбите образца успешно были возвращены на Землю.

Об этом сообщает Лига.

Отмечается, что это первый в своем роде в мире тест, в котором была осуществлена орбитальная 3D-печать с использованием непрерывных углеродных волокнистых материалов. На орбите система 3D-печати также реализовала автоматический контроль всего процесса работы.

До этого все эксперименты по 3D-печати в микрогравитационных условиях проходили в присутствии людей, которые должны были исправлять возникшие ошибки в ходе работы печатной системы, нагревать ее или помогать ей печатать. В этот раз система 3D-печати выполнила все заданные задачи самостоятельно.