Криштиану Роналду, который на предматчевой пресс-конференции отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola, обрушил этим жестом акции компании.

Об этом пишет Marca.

Инцидент произошел перед матчем 1-го тура Евро-2020 между сборными Венгрии и Португалии. На пресс-конференции Роналду отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola. Примечательно, что компания является одним из спонсоров Евро-2020.

После этого он взял в руку бутылку с водой и поднял ее, как бы продемонстрировав, что нужно пить.

Уже спустя полчаса акции Coca-Cola упали на 1,6%: с 242 миллиардов до $238 миллиардов.

Общие убытки составили $4 миллиарда.

Как сообщалось, Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду установил рекорд по голам в финальной стадии чемпионатов Европы.