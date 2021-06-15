Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду установил рекорд по голам в финальной стадии чемпионатов Европы.

Об этом пишет Укринформ.

В матче первого тура группового этапа Евро-2020 против Венгрии Роналду на 87-й минуте Роналду реализовал пенальти, а в компенсированное время отличился с игры.

Таким образом, Роналду довел количество своих голов на чемпионатах Европы до 11 и стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

До матча с Венгрией Криштиану делил рекорд с французом Мишелем Платини, который свои 9 мячей на Евро-1984 забил в 5 матчах.

Напомним, 13 июня сборная Украины стартовала на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко в первом туре уступили Нидерландам.