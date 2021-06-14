Сборная Украины стартовала на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко в первом туре уступили Нидерландам.

Нидерланды - Украина 3:2. Сборные играли в нидерландском Амстердаме на стадионе Йохан Кройф.

Команда Андрея Шевченко отыгралась с 0:2 во втором тайме, но не смогла удержать ничью.

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук

Нидерланды: Стекеленбург, ван Анхольт, Блинд, де Врей, Тимбер, Дюмфрис, Ф. де Йонг, де Рон, Вейналдум, Депай, Вегхорст

Первый тайм начался живо, пишет РБК. Команды на скоростях пытались создать моменты у чужих ворот. Дальше темп упал, но Нидерланды регулярно угрожали воротам гостей. Георгий Бущан несколько раз спас Украину от пропущенных голов еще до перерыва.

Все голы остались на второй тайм. Нидерланды фактически дожали команду Андрея Шевченко. На 52-й минуте открыл счет Жоржиньо Вейналдум, а спустя семь минут удвоил преимущество хозяев Вут Вегхорст.

Дальше же Украина выдала неожиданный камбэк, исходя из хода событий в матче. Сначала дальний удар оказался точным у Андрея Ярмоленко.

А на 79-й минуте Роман Яремчук головой замкнул подачу от Руслана Малиновского со штрафного.

Но удержать даже этот результат не удалось. Дензел Демфрис головой забил третий и победный гол Нидерландов на 85-й минуте. 3:2.

Австрия уверенно победила Северную Македонию в группе сборной Украины.