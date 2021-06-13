Сборная Австрии уверенно обыграла Северную Македонию в первом туре Евро-2020 со счетом 3:1. В группе с этими командами и Украина.

Об этом пишет РБК-Украина.

В первом тайме команды обменялись голами. На 18-й минуте открыл счет Штефа Ляйнер.

Спустя 10 минут Горан Пандев забил первый гол Северной Македонии в истории на чемпионате Европы. Сам он впервые отличился на Евро в 37 лет.

Во втором же тайме забивали только австрийцы. Дожать соперника удалось ближе к концу поединка. На 78-й минуте праздновал Михаэль Грегорич, а на 89-й контрольный выстрел произошел от Марко Арнаутовича.

В итоге Австрия победила 3:1 и возглавила группу. Но это может быть временно, до матча Нидерланды - Украина.

Поединок Евро-2020 Нидерланды — Украина состоится в нидерландском Амстердаме 13 июня, в 22:00 по киевскому времени на стадионе Йохан Кройф.