Поединок Евро-2020 Нидерланды — Украина состоится в нидерландском Амстердаме 13 июня, в 22:00 по киевскому времени на стадионе Йохан Кройф.
Прямая трансляция матча будет доступна на телеканалах Украина, Футбол 1 и Футбол 2.
Нидерланды заняли второе место в своей группе отбора, уступив первое Германии и опередив Эстонию, Беларусь и Северную Ирландию.
Украина выиграла свою группу квалификации, опередив Литву, Люксембург, Сербию и Португалию.
Нидерланды выиграли четыре предыдущих матча и потерпели одно поражение в 10 прошлых поединках.
Украина не знает поражений шесть поединков кряду во всех турнирах.
Нидерланды не смогут рассчитывать на защитника де Лигта (повреждение).
Украина может остаться без Тымчика и Цыганкова (травмы).
Ориентировочные составы приводит НВ:
Нидерланды: Стекеленбург — Думфрис, де Лигт, де Врей, Блинд, Вейндал — Ф. де Йонг, де Рон, Вейналдум — Депай, Вегхорст
Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Зинченко, Сидорчук, Малиновский — Ярмоленко, Яремчук, Зубков
Напомним, Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020. На форме национальной сборной изображена Украина с Крымом и содержатся надписи «Слава Украине» и «Героям Слава».
В ранее утвержденный дизайн формы сборной Украины по футболу на Евро-2020 будет внесен еще один элемент.
Поединок Евро-2020 Нидерланды — Украина состоится в нидерландском Амстердаме 13 июня, в 22:00 по киевскому времени на стадионе Йохан Кройф.
Прямая трансляция матча будет доступна на телеканалах Украина, Футбол 1 и Футбол 2.
Нидерланды заняли второе место в своей группе отбора, уступив первое Германии и опередив Эстонию, Беларусь и Северную Ирландию.
Украина выиграла свою группу квалификации, опередив Литву, Люксембург, Сербию и Португалию.
Нидерланды выиграли четыре предыдущих матча и потерпели одно поражение в 10 прошлых поединках.
Украина не знает поражений шесть поединков кряду во всех турнирах.
Нидерланды не смогут рассчитывать на защитника де Лигта (повреждение).
Украина может остаться без Тымчика и Цыганкова (травмы).
Ориентировочные составы приводит НВ:
Нидерланды: Стекеленбург — Думфрис, де Лигт, де Врей, Блинд, Вейндал — Ф. де Йонг, де Рон, Вейналдум — Депай, Вегхорст
Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Зинченко, Сидорчук, Малиновский — Ярмоленко, Яремчук, Зубков
Напомним, Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020. На форме национальной сборной изображена Украина с Крымом и содержатся надписи «Слава Украине» и «Героям Слава».
В ранее утвержденный дизайн формы сборной Украины по футболу на Евро-2020 будет внесен еще один элемент.