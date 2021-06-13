Поединок Евро-2020 Нидерланды — Украина состоится в нидерландском Амстердаме 13 июня, в 22:00 по киевскому времени на стадионе Йохан Кройф.

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканалах Украина, Футбол 1 и Футбол 2.

Нидерланды заняли второе место в своей группе отбора, уступив первое Германии и опередив Эстонию, Беларусь и Северную Ирландию.

Украина выиграла свою группу квалификации, опередив Литву, Люксембург, Сербию и Португалию.

Нидерланды выиграли четыре предыдущих матча и потерпели одно поражение в 10 прошлых поединках.

Украина не знает поражений шесть поединков кряду во всех турнирах.

Нидерланды не смогут рассчитывать на защитника де Лигта (повреждение).

Украина может остаться без Тымчика и Цыганкова (травмы).

Ориентировочные составы приводит НВ:

Нидерланды: Стекеленбург — Думфрис, де Лигт, де Врей, Блинд, Вейндал — Ф. де Йонг, де Рон, Вейналдум — Депай, Вегхорст

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Зинченко, Сидорчук, Малиновский — Ярмоленко, Яремчук, Зубков

Напомним, Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020. На форме национальной сборной изображена Украина с Крымом и содержатся надписи «Слава Украине» и «Героям Слава».

В ранее утвержденный дизайн формы сборной Украины по футболу на Евро-2020 будет внесен еще один элемент.