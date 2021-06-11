В ранее утвержденный дизайн формы сборной Украины по футболу на Евро-2020 будет внесен еще один элемент.

Об этом написал в Facebook президент Украинской ассоциации футбола, член исполкома Андрей Павелко.

— Переговоры с УЕФА по поводу нового дизайна формы национальной сборной Украины завершились. Они были сложнейшими, несколько раз буквально заходили в тупик... Итоги переговоров следующие: на миллионных тиражах уже изготовленной формы национальной сборной Украины сохраняются лозунги: «Слава Україні» и «Героям Слава!», изображение карты Украины с ее неделимыми границами — с Крымом, Донецком, Луганском и тысячами других городов. Нигде в мире не будет запрета на свободную продажу футболок с официальными футбольными символами нашего государства. В этом была моя принципиальная позиция. и миллионы желающих смогут приобрести экипировку национальной сборной Украины в представленном нами дизайне, — написал Андрей Павелко.

Он отметил, что в УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020.

Андрей Павелко заметил, что на период проведения матчей турнира к ранее утвержденному дизайну формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент. Это большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и еще одной надписью «Слава Україні».

— Лозунг «Героям Слава!» будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят. Такой уникальный дизайн формы будут иметь исключительно наши игроки на Евро-2020. Надеюсь, что этот эмоционально заряженный национальным духом талисман станет для «сине-желтых» залогом отважной борьбы на поле, — написал Андрей Павелко.

По его словам, параллельно уже работают над изготовлением новой атрибутики с утвержденными футбольными символами Украины. Она будет использоваться представителями УАФ и национальными сборными на мероприятиях, с их участием. В частности, на всех мероприятиях Евро-2020 наша делегация будет иметь значки с большой эмблемой национальных сборных и лозунгами «Слава Україні!», «Героям Слава!».

Также планируется организовать международный детско-юношеский турнир и такие же соревнования среди болельщиков под названием «Слава Україні!», «Героям Слава!», что «только подчеркнет футбольную энергетику и символизм самых дорогих для нас лозунгов».

Напомним, Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020. На форме национальной сборной изображена Украина с Крымом и содержатся надписи «Слава Украине» и «Героям Слава».

Как утверждают в РФС, форма украинской сборной якобы нарушает регламент УЕФА, поскольку надписи «Слава Украине» и «Героям Слава» в Москве считают политическими. Российская организация отправила в УЕФА соответствующее письмо.