Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020. На форме национальной сборной изображена Украина с Крымом и содержатся надписи «Слава Украине» и «Героям Слава».

Об этом сообщает российское агентство «ТАСС».

Как утверждают в РФС, форма украинской сборной якобы нарушает регламент УЕФА, поскольку надписи «Слава Украине» и «Героям Слава» в Москве считают политическими. Российская организация отправила в УЕФА соответствующее письмо.

— Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания, — заявили в организации.

РФС подчеркнула, что УЕФА якобы создал прецедент, когда согласовал использование формы сборной Украины.

— На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний, — добавили в Москве.

Напомним, форму национальной сборной Украины одобрили в УЕФА, так как она соответствует всем установленным правилами.