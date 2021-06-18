Суд первой инстанции Брюсселя обязал AstraZeneca ускорить темпы изготовления вакцин от коронавируса. До 27 сентября англо-шведская компания должна доставить в страны ЕС 50 миллионов доз препарата.
Об этом пишет пресс-служба Европейской комиссии.
Как отмечается на сайте высшего органа исполнительной власти ЕС, AstraZeneca должна выполнить свои обязанности в соответствии с нижеуказанным графиком:
В частности, в случае несоблюдения этих сроков, компании придется выплатить штраф в размере 10 евро за каждую недоставленную дозу.
Стоит заметить, что решение суда основано на том факте, что AstraZeneca проигнорировала свои договорные обязательства с Европейским Союзом.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со своей стороны, приветствовала решение суда.
Напомним, в Николаевской области против коронавируса за последние сутки, 17 июня, привили 2563 человек.
Суд первой инстанции Брюсселя обязал AstraZeneca ускорить темпы изготовления вакцин от коронавируса. До 27 сентября англо-шведская компания должна доставить в страны ЕС 50 миллионов доз препарата.
Об этом пишет пресс-служба Европейской комиссии.
Как отмечается на сайте высшего органа исполнительной власти ЕС, AstraZeneca должна выполнить свои обязанности в соответствии с нижеуказанным графиком:
В частности, в случае несоблюдения этих сроков, компании придется выплатить штраф в размере 10 евро за каждую недоставленную дозу.
Стоит заметить, что решение суда основано на том факте, что AstraZeneca проигнорировала свои договорные обязательства с Европейским Союзом.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со своей стороны, приветствовала решение суда.
Напомним, в Николаевской области против коронавируса за последние сутки, 17 июня, привили 2563 человек.