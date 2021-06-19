Цена на природный газ на крупнейшем европейском хабе TTF достигла максимального за последние 13 лет уровня — 29,575 евро за МВт/ч.

Об этом написал генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Как отметил Макогон, по сравнению с минимумами лета 2020 года цены выросли в шесть раз.

«Стоимость газа на европейском хабе TTF достигла 13-ти летнего максимума. Рост почти в 6 раз с лета прошлого года», — сообщил он.

Напомним, Министерство экономического развития ожидает, что при оптимистическом сценарии цены на газ для населения в 2021 году вырастут на 20%, в 2022 году — на 10%, а в 2023-2024 годах будут прибавлять по 5% ежегодно.