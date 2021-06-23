Фото: Радио Свобода. Разрушения в Керчи.

Горожане Керчи и Ялты подают обращения на компенсацию ущерба, понесенного при потопе из обильных осадков.

Об этом сообщает Радио Свобода «Крым.Реалии».

Так, только в Ялте зарегистрировали 147 обращений по поводу компенсации стоимости потерянного имущества. Количество заявлений достигает такого уровня, что оккупанты создали отдельный call-центр для приема жалоб местных жителей.

В Керчи же цифры на порядок выше, за последние дни там зафискировали 840 заявлений на компенсацию убытков.

По данным российских спасателей, в период с 16 по 18 июня 2021 года масштабными водными потоками были затоплены 426 придомовых территорий из них 356 домовладений, 18 социально значимых объектов. Из зоны природного бедствия эвакуировали 1783 человека.

Напомним, руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов назвал ущерб от наводнения в Ялте катастрофическим