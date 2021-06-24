Стоимость биткоина пересекла отметку в 30 тысяч долларов США и теперь стоит 34 202. Стоимость валюты подскочила более чем на 7% за последние 24 часа.

Об этом свидетельствуют данные Coin Desk, пишет Бабель.

Другие валюты также почувствовали за последние сутки аналогичное колебания в цене. Ethereum и dogecoin подскочили примерно на 4,8% и 8,9% соответственно.

В этом году цена криптовалюта резко менялась по ряду причин, в том числе через опасений по поводу влияния Майнинг монет на окружающую среду и усиление контроля со стороны правительства. Китай, в частности, в течение нескольких месяцев настойчиво добивался ограничения использования криптовалюта и в последние несколько дней усилил репрессивные меры как по Майнинг, так и обращения.

Ранее Китай обвалил Bitcoin до пятимесячного минимума на фоне призыва Народного банка к Alipay принять меры против торговли криптовалютой.