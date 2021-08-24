По оценкам экспертов, во Франции пожары нанесли урон 73 винодельням и 5 кооперативам — центрам винного туризма.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Национальная федерация профсоюзов сельскохозяйственных рабочих (FNSEA) заявила, что, хотя пожары в основном поразили лесные территории, винодельческие районы также сильно пострадали.

Больше всего досталось производителям розового вина на юго-востоке страны.

В Ассоциации производителей вина Прованса (CIVP) ныне оценивают ущерб. Хотя пожары пока еще полностью не потушены.

Среди пострадавших — британцы Джини и Стивен Кронки, основатели семейной винодельни Maison Mirabeau в коммуне Котиньяк (Прованс). Они рассказали, что огонь затронул их лозу и хозяйственные постройки. Также пара с горечью констатировала, что три соседских виноградника уничтожены полностью.

Пожары стали очередным бедствием этого года для виноделов Франции. В апреле два сильных заморозка уничтожили побеги на виноградниках Бордо, Бургундии, Лангедока и долины Роны.

Тогда винодельческие товарищества сообщили о том, что производство продукции снизится в этом году на 30 процентов. Его объем составит около 32,6 миллиона гектолитров. Такого низкого показателя не было со времен Второй мировой войны.

Эксперты назвали заморозки крупнейшей агрономической катастрофой.

Они также заявили, что из-за заморозков и пожаров цены на вино безусловно вырастут. Насколько — станет известно после определения масштабов ущерба.

Ранее сообщалось, что 23 августа к западу от Афин вспыхнули два новых лесных пожара. Местных жителей начали эвакуировать.