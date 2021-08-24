На Николаевщине в Коблевской ОТГ на берегу Тилигульского лимана демонтируют установленные киоски, работающие без разрешительных документов.

Кайты, квадроциклы, кафе, которые находятся на косе, работают без соглашений от Коблевского сельсовета, пишет «О Коблево».

— Руководителю РЛП «Тилигульский» выпишем протокол за нарушения. Дело в том, что все МАФы незаконно размещены на берегу лимана Тилигульский. Мы выезжали на место, зафиксировали нарушения и составили протокол. В ближайшее время они все пойдут под снос. Я не знаю, кто кому платит, но деньги в местный бюджет не поступают, — указал Олег Ангелов, начальник отела ЖКХ, благоустройства, охраны окружающей среды, инфраструктуры, градостроительства, архитектуры и капитального строительства Коблевского сельсовета

Прежде чем размещать на территории кайты или квадроциклы, необходимо согласовывать с местным населением, рассказывает Олег Ангелов.

— Я подозреваю, что представители парка хотят установить границы, затем раздать участки частным предпринимателям, так как у них финансирования нет. Я считаю, что люди, которые там живут, должны иметь право голоса, ставить ли кайты или что-нибудь еще. Уже был скандал, что людям негде купаться, поэтому нужно решать вопрос с местными жителями и Коблевским сельским советом. Ландшафтный парк нужно сохранить в таком формате, в каком есть, — добавил он.

Ранее НикВсти сообщали, что в Николаевской области более месяца назад на территории природоохранной зоны регионально-ландшафтного парка «Тилигульский» без документов начали устанавливать конструкции для водных аттракционов.