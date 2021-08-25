Оснащённый 5 полноразмерными сиденьями и большим отделом для багажа, новый Renault Express предназначен для семей и владельцев бизнеса, чтобы соответствовать всем необходимым потребностям.

Об этом сообщили в Автоцентре «Renault Николаев»

716-мм боковые двери и полезная длина по полу 1189 мм (багажная зона за задними сиденьями) - самые большие на рынке.

Оснащается мультимедийной системой Renault EASY LINK с 8-дюймовым экраном, а также новыми системами помощи водителю.

Больше деталей по ссылке: https://www.m-motors.mk.ua/uk/models/new-express

Новый Express предлагает одно из лучших соотношений универсальности к цене, не забывая и о качестве, которым бренд Renault известен на весь мир. Автомобиль отвечает всем индивидуальным и профессиональным потребностям благодаря рекордному пространству для груза. Новый Express можно использовать для того, чтобы добраться до работы, забрать детей из школы или даже поехать на отдых!

Просторный и универсальный автомобиль

Оснащен 5 полноразмерными сиденьями и большим отделом для багажа, новый Express предназначен для семей, владельцев бизнеса, чтобы соответствовать всем необходимым потребностям (как рабочим, так и бытовым).

5 важных особенностей модели:

Самое большое багажное отделение на рынке - 800 л.

Самые широкие сдвижные боковые двери среди конкурентов - 716 мм.

Пять полноразмерных сидений и заднее сиденье, складывающееся (2/3-1/3) для перевозки вещей всей семьи.

8-дюймовая мультимедийная система Easy Link с функцией репликации смартфона, навигацией и беспроводным зарядным устройством.

Дизельный двигатель 1.5 dCi 95 л.с. с 6-ступенчатой коробкой передач и бензиновый двигатель 1.6 SCe 110 л.с.

Самый большой багажник на рынке

Новый Express может похвастаться самым большим отделением для перевозки вещей - своим багажником на 800 л. Но объем может увеличиться до 3000 л со сложенными сиденьями без полочки.

Лучший показатель открытия боковых дверей

Благодаря чрезвычайно широким дверям, вход и загрузка стали еще легче.

716-миллиметровые боковые двери и полезная длина по полу 1189 мм (багажная зона за задними сиденьями) - самые большие на рынке.

Много места для вещей именно там, где нужно

Отделение для вещей объемом 54 л позволяет хранить в салоне все, что нужно водителям и пассажирам. Поездка значительно облегчится благодаря семнадцати различным отделением для хранения вещей.

Технологическое оснащение

Новый Express предлагает три предложения мультимедийного оснащения: Radio Connect R & Go, а также мультимедийную систему Renault EASY LINK (с 8-дюймовым сенсорным экраном и репликацией смартфона).

Также можно установить беспроводную зарядку для смартфона, до трех USB-разъемов и до четырех розеток 12В, одна из которых - в багажном отделении.

Бензиновый и дизельный двигатели на выбор

Новый Express может быть оснащен бензиновым двигателем 1.6 TCe 110 л.с (с 5-ступенчатой механической коробкой передач) или дизельным двигателем 1.5 dCi 95 л.с. (с 6-ступенчатой механической коробкой передач).

Новый Express производится на заводе Renault в Танжере (Марокко).

Автоцентр «Renault Николаев» находится по проспекту Героев Украины, 68 в Николаеве.

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