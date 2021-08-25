Мало кто знает, что идеальное тело можно получить не только посредством интенсивных тренировок, но и с помощью правильного питания. Существует ряд продуктов, которые ускоряют обменные процессы, способствуют расщеплению лишней жировой прослойки, насыщают организм ценными жирными кислотами, пробиотиками, ферментами, нормализуют пищеварение и улучшают самочувствие.
Источник ненасыщенных жирных кислот, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, благотворно воздействуют на кожу, волосы и ногти, но самое главное — жирная морская рыба способствует активному похудению. Есть ее для достижения желаемой цели нужно не менее 3 раз в неделю. Идеальные варианты — сельдь, лосось, скумбрия. Как правильно выбрать свежую или соленую морскую рыбу, рассказывают в блоге METRO — https://www.metro.ua/Blogs/. Если предпочитаете свежую рыбу, то готовить ее лучше на пару, в духовке или просто варить.
Яйца — источники аминокислот, витамина D и других важных микроэлементов для организма. Их можно употреблять в чистом виде или добавлять в различные салаты. Допускаются любые способы приготовления кроме жарки. Кстати, яйца — идеальный вариант перекуса, если вы отправляетесь в дорогу. Отваренные и в скорлупе они могут храниться вне холодильника до 3 дней.
В перечень попадают курица, индейка, кролик, телятина. Мясо можно запекать с овощами или в чистом виде, подавать с любыми красными соусами. Мясо принадлежит к категории белковых продуктов, которые активно расщепляют лишнюю жировую прослойку и способствуют формированию красивой рельефной мышечной массы.
К ним относят хлебцы, бездрожжевой хлеб, гречневую и овсяную крупы, нешлифованный бурый рис. Каши лучше готовить на пару. Углеводы желательно употреблять в первой половине дня, чтобы они обеспечили организму достаточное количество энергии. Однако если вечером предстоит интенсивная тренировка, кашу можно съесть не позднее чем за 2 часа до занятий.
Нежирный творог, кефир жирностью не выше 2,5 %, йогурты без добавок — все это поможет комфортно худеть. Белковые молочные продукты желательно употреблять на ужин и в небольшом количестве. Кстати, последний прием пищи должен быть не позднее чем за 3 часа до отхода ко сну.
Источники полезных для организма жиров. Орехи и авокадо можно использовать в качестве легкого перекуса в течение дня. Даже 100 г того или иного продукта хорошо насыщают, утоляют голод, оздоравливают.
Перечисленные продукты вполне по карману жителям современного мегаполиса. Поэтому худеть можно без удара по бюджету.
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Мало кто знает, что идеальное тело можно получить не только посредством интенсивных тренировок, но и с помощью правильного питания. Существует ряд продуктов, которые ускоряют обменные процессы, способствуют расщеплению лишней жировой прослойки, насыщают организм ценными жирными кислотами, пробиотиками, ферментами, нормализуют пищеварение и улучшают самочувствие.
Источник ненасыщенных жирных кислот, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, благотворно воздействуют на кожу, волосы и ногти, но самое главное — жирная морская рыба способствует активному похудению. Есть ее для достижения желаемой цели нужно не менее 3 раз в неделю. Идеальные варианты — сельдь, лосось, скумбрия. Как правильно выбрать свежую или соленую морскую рыбу, рассказывают в блоге METRO — https://www.metro.ua/Blogs/. Если предпочитаете свежую рыбу, то готовить ее лучше на пару, в духовке или просто варить.
Яйца — источники аминокислот, витамина D и других важных микроэлементов для организма. Их можно употреблять в чистом виде или добавлять в различные салаты. Допускаются любые способы приготовления кроме жарки. Кстати, яйца — идеальный вариант перекуса, если вы отправляетесь в дорогу. Отваренные и в скорлупе они могут храниться вне холодильника до 3 дней.
В перечень попадают курица, индейка, кролик, телятина. Мясо можно запекать с овощами или в чистом виде, подавать с любыми красными соусами. Мясо принадлежит к категории белковых продуктов, которые активно расщепляют лишнюю жировую прослойку и способствуют формированию красивой рельефной мышечной массы.
К ним относят хлебцы, бездрожжевой хлеб, гречневую и овсяную крупы, нешлифованный бурый рис. Каши лучше готовить на пару. Углеводы желательно употреблять в первой половине дня, чтобы они обеспечили организму достаточное количество энергии. Однако если вечером предстоит интенсивная тренировка, кашу можно съесть не позднее чем за 2 часа до занятий.
Нежирный творог, кефир жирностью не выше 2,5 %, йогурты без добавок — все это поможет комфортно худеть. Белковые молочные продукты желательно употреблять на ужин и в небольшом количестве. Кстати, последний прием пищи должен быть не позднее чем за 3 часа до отхода ко сну.
Источники полезных для организма жиров. Орехи и авокадо можно использовать в качестве легкого перекуса в течение дня. Даже 100 г того или иного продукта хорошо насыщают, утоляют голод, оздоравливают.
Перечисленные продукты вполне по карману жителям современного мегаполиса. Поэтому худеть можно без удара по бюджету.
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