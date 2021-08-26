Больше половины николаевских школ, для которых гороно в 2019 году закупило системы для уборки по 11 тысяч гривен за каждую, считают, что они никак не повлияли на качество или скорость уборки. Многие учебные заведения используют их очень редко.

Об этом свидетельствуют выводы аудита, проведенного Управлением Южного офиса Госаудитслужбы, пишут НикВести.

Как сообщалось, в 2019 году управление образования Николаевского городского совета заключило договор на приобретение уборочных тележек с комплектующими на 1 303 680 гривен. Согласно имеющейся информации, гороно приобрело 112 уборочных систем у ООО «Гренландия».

В каждую систему входят: пластиковая тележка с двумя емкостями, вставка для отжима, два пластиковых фиксатора для швабр, алюминиевая или металлическая ручка и держатель к ней, телескопическая ручка с адаптером для держателя, набор для уборки, подвесные карманы для тележки, 11 мопов (сменные приспособления для влажной уборки). Одна такая уборочная система обошлась приблизительно в 11,6 тысячи гривен.

Исследование аудиторов установило, что из общего количества учебных заведений, которые получили системы для уборки, 54% пользуются ими ежедневно, остальные — либо периодически только для генуборки, или используют отдельные комплектующие (швабры, ведра, т.п.).

Больше половины учебных учреждений сообщили, что покупка комплексных систем не повлияла на качество или удобство уборки. При этом, поскольку тележки имеют большие габариты и вес, часть школ использует их только для уборки первого этажа, так как их неудобно поднимать по лестнице или перемещать по узким коридорам.

Напомним, что изначально гороно планировало закупить двухведерную систему уборки по 32 тысячи за одну штуку. Однако в ходе заседания исполкома выяснилось, что стоимость аналогичной системы составляет от 2 до 15 тысяч гривен.

Отметим, что тележки были куплены за деньги субвенции из государственного бюджета. В Госаудитслужбе такие закупки считают распылением субвенций на мелкие объекты.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины обязал Управление образования Николаевского горсовета отменить решение тендерного комитета, которым отклонили заявку ГП «Николаевстандартметрология» в торгах на услуги поверки счетчика из-за якобы неправильной формулировки в справке.

Ранее сообщалось, что Управление образования горсовета собирается отдать подряд на поверку счетчиков частнику, отказав единственному предприятию в Николаеве, которое может выдавать свидетельства о поверке.

Согласно закону «О метрологии и метрологической деятельности», поверку измерительных приборов, т.е. различных счетчиков, могут проводить только государтсвенные научные метрологические центры или поверочные центры и лаборатории, уполномоченные на проведение поверки. Уполномочить их может только центральный орган исполнительной власти, в данном случае Министерство экономики. После поверки выдается соответствующее свидетельство.

Однако предложение ГП «Николаевстандартметрология», единственного участника, которое имеет право выдавать такие свидетельства, при этом предложившего самую низкую цену, отклонили 6 июля из-за неправильной формулировки в справке о несудимости, которую гороно требовало подать в произвольной форме, — госпредприятие заменило слова «уголовное правонарушение» на «преступление».

Спустя неделю после отклонения заявки единственного предприятия в Николаеве, которое может выдавать свидетельства о поверке, Управление образования горсовета отменило тендер на поверку счетчиков в 60 школах и садах, объявив новые торги.