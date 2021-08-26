Бюджет Николаева недополучил 33 миллиона 8 тысяч гривен из-за того, что Департамент архитектуры и градостроения горсовета не заключил с застройщиками договора о паевом участии в развитии инфраструктуры.

Об этом говорится в отчёте управлениея Южного офиса Госаудитслужбы про результаты государственного финансового аудита бюджета Николаева, пишут НикВести.

Отметим, что согласно Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» заключение договора о паевом участии в развитии инфраструктуры населенного пункта является обязанностью, а не правом застройщика. Речь идет о том, что застройщик должен принять участие в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенного пункта путем перечисления средств в местный бюджет до принятия объекта строительства в эксплуатацию.

Аудиторы уточнили, что предприятие «Нибулон» ввело в эксплуатацию 2 объекта, перегрузочный терминал и маслоэкстракционный завод, общая сметная стоимость строительства составила 194 миллиона гривен, но договор о паевом участии не заключили.

— Исходя из размера паевого участия, потери доходов городского бюджета (из расчета в 5%) составили 9 миллионов 709 тысяч 804 гривны 90 копеек, — сказано в документе.

Также аудит выявил потери 1 миллиона 977 тысяч гривен доходов при введении в эксплуатацию ООО «Компания «Столица-Буд», ООО «Ривьера ЛТД», ООО «Ривьера-9» второго комплекса жилой застройки на намывной территории. Указанные ООО не привлекли к паевому участию в развитии инфраструктуры.

Подобная ситуация и с ООО «Парадиз-Инвест», которая ввела в эксплуатацию жилой дом по улице Леваневцев, потери доходов составили 758 тысяч гривен.

Также в отчете значатся ООО «Артиль-ЛТД» — 328,5 тысяч гривен, «Николаевводоканал» — 854,1 тысячи гривен, ЧП «Лана ЖСК» — 1 миллион 228 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в период с января 2018 года по март 2021 года бюджет Николаева потерял 14,2 миллиона гривен из-за стоимости аренды городской земли под размещение рекламы, которая не пересматривалась 10 лет.