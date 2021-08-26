В период с января 2018 года по март 2021 года бюджет Николаева потерял 14,2 миллиона гривен из-за стоимости аренды городской земли под размещение рекламы, которая не пересматривалась 10 лет.

Об этом говорится в отчёте управлениея Южного офиса Госаудитслужбы про результаты государственного финансового аудита бюджета Николаева, пишут НикВести.

В документе сказано, что плата за временное пользование местом размещения рекламы в Николаеве в 2018 году составила 3 миллиона 223 тысячи гривен, в 2019 года – 3 миллиона 336 тысяч гривен, в 2020 году – 2 миллиона 552 тысячи гривен и за первый квартал 2021 года – 517 тысяч гривен.

Аудиторы отмечают, что размер ежемесячной платы за аренду земли под размещение рекламы не пересматривался с 2011 года и составляет от 6 до 30 гривен за 1 м2, в зависимости от места размещения и рекламной конструкции.

— При этом, порядок расчета платы даже не предусматривает индекс инфляции, который за период с 2012 года по нынешнее время превышает 275%, – указывается в отчёте.

Также сообщается, что за с 2018 года бюджет Николаева мог получить дополнительные 14 миллионов 287 тысяч гривен за размещение рекламы при учёте индекса инфляции.

Отмечается, что в 2020 году в городе не продлили сервитут на размещение 400 рекламных конструкций из-за нарушений законодательства, установки светофоров, остановок, обустройства тротуарной плитки, скверов и парков. Таким образом, по состоянию на январь 2021 года в Николаеве размещено 1300 рекламных конструкций.

В аудите бюджета Николаева указывается, что с 2018 часть внешней рекламы размещена по городу без заключения соответствующих договоров из-за чего Департамент архитектуры горсовета не начисляет плату за аренду земли и, как следствие, кредитная задолженность возросла до 1 миллиона 553 тысяч гривен.

Кроме этого, по состоянию на конец марта текущего года возрастает дебиторская задолженность – она составляет 612 тысяч гривен. В частности, по 25 объектам рекламы задолженность составляет 337 тысяч гривен.

В аудите указано, что бюджет Николаева также потерял 209 тысяч гривен аренды городской земли под размещение рекламы, поскольку договора на её размещение не были заключены или продлены.

Напомним, что слены исполнительного комитета Николаевского горсовета не приняли схемы размещения рекламы по Херсонскому шоссе и улице Космонавтов.

Также сообщалось, что в Николаеве планируют сократить на треть количество билбордов по Херсонскому шоссе и Космонавтов. Больше всего рекламных конструкций уберут на второй локации: от 141 останется немного больше половины. При этом на Херсонском шоссе снимут треть – количество конструкций уменьшится с 96 до 62.