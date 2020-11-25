Департамент архитектуры Николаевского горсовета готовит документы на демонтаж 400 рекламных конструкций в городе.

Об этом рассказал главный архитектор Николаева Андрей Цимбал на заседании исполкома Николаевского горсовет сегодня, 25 ноября, пишут НикВести.

В частности, в ходе заседания член исполкома Александр Трифонов поинтересовался, почему на исполком не выносят вопросы рекламных конструкций, у которых истек срок действия разрешения на размещение.

В свою очередь Андрей Цимбал рассказал, что на сегодняшний день из порядка 900 билбордов по Николаеву по 400 готовятся документы на демонтаж.

— На сегодняшний день приняты изменения в порядок демонтажа рекламных конструкций. Департамент архитектуры уже готовит документы для демонтажа. На сегодняшний день подготовлено порядка 400 предписаний для демонтажа. большая часть касается незаконно размещенных конструкций на электроопорах, часть — билборды. Просто уже конец года и демонтаж из-за финансирования, к сожалению, не может быть выполнен, - сказал Андрей Цимбал.

Напомним, в июне 2020 года директор антикоррупционного департамента Николаевского городского совета Андрей Ермолаев заявлял, что в течение месяца будет подготовлен список на снос всех рекламных щитов, у собственников которых истек срок разрешения.