Департамент архитектуры Николаевского горсовета готовит документы на демонтаж 400 рекламных конструкций в городе.
Об этом рассказал главный архитектор Николаева Андрей Цимбал на заседании исполкома Николаевского горсовет сегодня, 25 ноября, пишут НикВести.
В частности, в ходе заседания член исполкома Александр Трифонов поинтересовался, почему на исполком не выносят вопросы рекламных конструкций, у которых истек срок действия разрешения на размещение.
В свою очередь Андрей Цимбал рассказал, что на сегодняшний день из порядка 900 билбордов по Николаеву по 400 готовятся документы на демонтаж.
— На сегодняшний день приняты изменения в порядок демонтажа рекламных конструкций. Департамент архитектуры уже готовит документы для демонтажа. На сегодняшний день подготовлено порядка 400 предписаний для демонтажа. большая часть касается незаконно размещенных конструкций на электроопорах, часть — билборды. Просто уже конец года и демонтаж из-за финансирования, к сожалению, не может быть выполнен, - сказал Андрей Цимбал.
Напомним, в июне 2020 года директор антикоррупционного департамента Николаевского городского совета Андрей Ермолаев заявлял, что в течение месяца будет подготовлен список на снос всех рекламных щитов, у собственников которых истек срок разрешения.
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Департамент архитектуры Николаевского горсовета готовит документы на демонтаж 400 рекламных конструкций в городе.
Об этом рассказал главный архитектор Николаева Андрей Цимбал на заседании исполкома Николаевского горсовет сегодня, 25 ноября, пишут НикВести.
В частности, в ходе заседания член исполкома Александр Трифонов поинтересовался, почему на исполком не выносят вопросы рекламных конструкций, у которых истек срок действия разрешения на размещение.
В свою очередь Андрей Цимбал рассказал, что на сегодняшний день из порядка 900 билбордов по Николаеву по 400 готовятся документы на демонтаж.
— На сегодняшний день приняты изменения в порядок демонтажа рекламных конструкций. Департамент архитектуры уже готовит документы для демонтажа. На сегодняшний день подготовлено порядка 400 предписаний для демонтажа. большая часть касается незаконно размещенных конструкций на электроопорах, часть — билборды. Просто уже конец года и демонтаж из-за финансирования, к сожалению, не может быть выполнен, - сказал Андрей Цимбал.
Напомним, в июне 2020 года директор антикоррупционного департамента Николаевского городского совета Андрей Ермолаев заявлял, что в течение месяца будет подготовлен список на снос всех рекламных щитов, у собственников которых истек срок разрешения.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов