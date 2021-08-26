Место, где хочется создавать кулинарные шедевры и делиться с близкими людьми новостями за чашкой чая, должно быть функциональным и уютным, несмотря на количество квадратных метров. Кухня – сердце дома, лицо хозяйки и тихая гавань для домочадцев. Обустраивайте ее с душой, используя качественные отделочные материалы, современную мебель и технику. Рекомендации, представленные в статье, помогут вам блестяще справиться с задачей.

Когда возможности безграничны

Просторная кухня – это рай! При ее обустройстве можно реализовать любую задумку, использовать роскошную габаритную мебель и технику. Как современные дизайнеры распоряжаются большим количеством квадратным метров? В 2021 году специалисты обязательно зонируют пространство, разбивая его на 2 части. Предназначение первой – работа, а второй – отдых или прием гостей. Другими словами, сейчас создают кухни-гостиные, где всем хорошо.

В данном случае не обязательно использовать светлые однотонные отделочные материалы. Допустим контраст, часто применяют несколько техник. Например, сочетание декоративной штукатурки с обоями или окрашенными стенами. Гарнитур можно подобрать любой конструкции под нужды домочадцев. Пусть фасады будут в тон отделке или, наоборот, контрастные. Например, допустимо разбавить светлые стены яркими или темными моделями. На https://www.dybok.com.ua/ru/product/pidcatalog/22 купить кухню можно в любом стиле и цвете. Компания «Дубок» работает непосредственно с проверенными производителями мебели, нет наценки посредника, в каталоге – только трендовые и классические модели, часто появляются новинки.

Что ставят в гостевой зоне? Популярные варианты представлены ниже, подберите свой, отталкиваясь от выбранного стиля. Итак, в зоне приема пищи устанавливают следующее:

длинный обеденный стол со стульями, которые его дополняют;

современную барную стойку с высокими мягкими сиденьями в тон отделке;

угловой диван и низкий стол.

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Рекомендации для владельцев небольших кухонь

Маленькое помещение – это не приговор, особенно в наше время, когда все есть в продаже. Небольшую кухню тоже можно обустроить так, чтобы она стала уютной, функциональной. Лучше всего сделать выбор в пользу современного стиля, который не приемлет использования большого количества деталей. Минимализм – вот то, что надо. Не перегружайте помещение незатейливыми узорами, лепниной, большими гарнитурами и пр. Сделайте стены светлого оттенка (беж, молоко, нежная бирюза, непринужденный лайм, светлая сирень и т. п.), купите модульную мебель. Ее создают для кухонь любых размеров, комплектуя теми или иными секциями. Если определенные модули не нужны, не покупайте их.

Большое внимание на маленькой кухне уделите оконной зоне. Подойдут либо легкие портьеры, либо римские шторы. Не препятствуйте проникновению дневного света, не экономьте на осветительных приборах. Уместны точечные светильники, бра, торшеры.

Обеденную зону лучше обустроить у окна. Хорошо, если стол будет откидным, прикрепленным к стене. Нравится барная стойка? Организуйте ее у подоконника, расставив стулья у окна. Тогда вы сэкономите, как минимум, несколько квадратных метров.

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