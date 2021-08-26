В отделе охраны культурного наследия Николаевского горсовета сообщили, что исторический комплекс, известный как «Дача Кудрявцева», начали реконструировать без соответствующего согласования.

Об этом говорится в сообщении отдела на странице в Facebook.

Там напомнили, что комплекс является историческим и был взят на государственный учет еще в 1997 году согласно распоряжению Николаевской облгосадминистрации № 155-р. Он включен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

«К сожалению, и этот объект не обошла, можно сказать, традиционная практика для Николаева — начинать ремонтные работы на памятниках с нарушением статьи 26 Закона Украины «Об охране культурного наследия», а именно без разрешения органов охраны культурного наследия и согласованной ими научно-проектной документации. В частности, о факте проведения ремонтных работ свидетельствует состояние беседки и забора», — говорится в сообщении.

В отделе добавили, что 12 августа направили письмо новому владельцу о необходимости заключения договора на охрану, где была информация о статусе комплекса.

«После направления письма, в ходе повторных визуальных осмотров, фактов продолжения ремонтных работ пока не зафиксировано. Но и заключать охранный договор владелец комплекса не спешит, несмотря на то, что согласно ст. 23 вышеуказанного Закона это является его прямым обязательством», — добавили в мэрии.

Там выразили надежду, что новый собственник памятника станет примером бережного отношения к культурному наследию и будет проводить работы по его реставрации, соблюдая закон.

«В то же время не теряем надежды на то, что новый собственник памятника, который он добровольно приобрел в частную собственность, действительно станет примером бережного отношения к культурному наследию и будет проводить работы по его реставрации и современному обустройству в соответствии с требованиями законодательства по охране памятников и на основании научно-проектной документации, разработанной в соответствии с ДСТУ-Н Б.3.2-4: 2016 «Руководство по выполнению ремонтно-реставрационных работ на памятниках архитектуры и градостроительства» и ДБН А.2.2-14-2016 «Состав и содержание научно- проектной документации на реставрацию памятников архитектуры и градостроительства», — резюмировали в отделе охраны культурного наследия.

Напомним, депутаты Николаевского горсовета согласовали передачу территории заброшенного санатория в яхт-клубе, известного как «Дача Кудрявцева», под ресторан. Участок передали в аренду компании «Ресто-клаб» для реконструкции и обслуживания отельно-ресторанного комплекса.

Как сообщалось ранее, компания «Рестро Клаб» была зарегистрирована недавно по адресу улица Спортивная, 13. Среди ее учредителей муж и сын главы администрации Ингульского района, руководителя «Пропозиції» в горсовете Анны Ременниковой — Валентин и Борис Берестневы. Как известно, их семье также принадлежат рестораны «Daily» и «Daily Sport» в Николаеве.