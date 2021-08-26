Делая ремонт у себя дома, вероятно, каждый сталкивался с вопросом о том, какое лучше напольное покрытие подойдет для прихожей, спальни, ванной, кабинета или детской комнаты.

Последнее время особую популярность набирает новое напольное покрытие — SPC плитка. И не удивительно, ведь это экологически чистый, безопасный и износостойкий материал, который, к тому же, выглядит стильно и современно.

Что такое SPC плитка

Это виниловое покрытие на пол на твердой минеральной основе. Аббревиатура SPC расшифровывается как Stone Polymer Composite (спрессованный камень). Плитка состоит из известняка или карбоната кальция (на 70-80%) и из первичного поливинилхлорида (20-30%). В материале не используется стеклохолст. Плитка SPC имеет простую структуру: основа, принт и специальный защитный слой. В отдельных случаях конструкция дополняется фирменной подложкой производителя, благодаря чему при укладке ламината не требуются вспомогательные подстилочные материалы.

Благодаря особенностям изготовления, этот материал объединяет положительные характеристики других напольных покрытий.

SPC полы выдерживают высокие нагрузки и удары тяжелыми предметами, устойчивы к перепадам температуры и подходят для теплых полов, это более тонкий материал.

По своим характеристикам такая плитка близка к керамической плитке и мрамору, но с одним отличием - она не ломкая.

В чем преимущества SPC плитки для пола

Экологичность. Напольные покрытия пригодны для использования в любых помещениях, даже в таких, где повышены требования к чистоте. Такая плитка химически нейтральна и безопасна для окружающей среды. При использовании плитки не выделяется никаких вредных для жизни и здоровья человека веществ, материал соответствует всем международным требованиям;

Пожаробезопасность. Материал считается умеренно пожароопасным и негорючим отделочным материалом;

Износостойкость и долговечность. SPC плитка обладает высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам, она прослужит намного дольше заявленного срока эксплуатации;

Влагостойкость и водостойкость. Коэффициент водопоглощения материала составляет 0,03%, что позволяет использовать плитку на кухне или в ванной;

Это стильно и современно. Этот материал подойдет под любой стиль интерьера.

Компания VINILAM является одним из мировых лидеров по продаже напольных покрытий из винила. Это лидирующий бренд в Украине и Казахстане, одна из пяти ведущих компаний в Европе.

Главное достоинство напольных покрытий бренда VINILAM – все они разработаны на основе самых передовых технологий. Квалифицированный международный коллектив компании каждый год предлагает покупателю эксклюзивные новинки, неустанно подтверждая свой профессионализм и высочайшую квалификацию.

SPC плитка от VINILAM отличается долговечностью: верхний полиуретановый защитный слой с ультрафиолетовой обработкой не даёт поверхности ламината истираться, а цвету – выгорать.

Производитель дает на напольное покрытие гарантию: до 20 лет в жилых помещениях и до 5 лет на коммерческих объектах, где износ повышен. В прилагаемых документах к материалу сказано, что в течение этого времени плитка не потеряет свои декоративные и физико-химические свойства.

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