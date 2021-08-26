Национальный центр управления и испытаний космических средств заплатит 22,5 миллионов гривен китайской China Great Wall Industry Corporation за услуги по предоставлению бортового ресурса спутников дистанционного зондирования Земли.
Об этом пишет ZN.ua, ссылаясь на данные в системе Prozorro.
Речь идет о спутниках сверхвысокой разрешенности серии SuperView-1 (01,02,03,04) и других спутниках типа SuperView. Из-за отсутствия достаточного количества тендерных предложений процедуру открытых торгов отменяли дважды. В результате услугу решили закупить у китайской компании «China Great Wall Industry Corporation».
— НЦУИКС является единственной в Украине организацией, обеспечивающей весь спектр мероприятий по эксплуатации космических систем различного назначения, в том числе дистанционного зондирования Земли. Однако на сегодняшний день Украина не имеет собственных космических аппаратов, — сказано в описании к тендеру.
Из-за этого услуги закупают у иностранных компаний-операторов космических систем. Данные, полученные в ходе зондирования, используют для покрытия потребностей государственных потребителей, особенно сектора безопасности и обороны.
Напомним, Украина планирует в ускоренном режиме реализовать проект по выводу собственного спутника «Сич 2-30 (2-1)» на орбиту Земли до конца 2021 года.
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Национальный центр управления и испытаний космических средств заплатит 22,5 миллионов гривен китайской China Great Wall Industry Corporation за услуги по предоставлению бортового ресурса спутников дистанционного зондирования Земли.
Об этом пишет ZN.ua, ссылаясь на данные в системе Prozorro.
Речь идет о спутниках сверхвысокой разрешенности серии SuperView-1 (01,02,03,04) и других спутниках типа SuperView. Из-за отсутствия достаточного количества тендерных предложений процедуру открытых торгов отменяли дважды. В результате услугу решили закупить у китайской компании «China Great Wall Industry Corporation».
— НЦУИКС является единственной в Украине организацией, обеспечивающей весь спектр мероприятий по эксплуатации космических систем различного назначения, в том числе дистанционного зондирования Земли. Однако на сегодняшний день Украина не имеет собственных космических аппаратов, — сказано в описании к тендеру.
Из-за этого услуги закупают у иностранных компаний-операторов космических систем. Данные, полученные в ходе зондирования, используют для покрытия потребностей государственных потребителей, особенно сектора безопасности и обороны.
Напомним, Украина планирует в ускоренном режиме реализовать проект по выводу собственного спутника «Сич 2-30 (2-1)» на орбиту Земли до конца 2021 года.