Государственное управление валютного контроля КНР создало платформу цифрового финансового сервиса с применением технологии блокчейна, нацеленную на содействие развитию операций грузоперевозок по железнодорожным маршрутам между Китаем и Европой.

Об этом сообщает Синьхуа.

Действуя по принципу «одно окно», эта платформа предоставляет комплексные услуги по цифровым финансовым операциям, включая оформление заявок на финансирование и предоставление кредитов.

Через эту платформу получили финансовую поддержку на общую сумму в 1,25 милларда юаней (около 194 миллионов долларов США) 30 предприятий в таких отраслях, как логистика и трансграничная торговля.

Технология блокчейн особенно эффективна при проверке подлинности данных и надзоре за повторным финансированием.

Платформа нацелена на повышение возможностей банков предотвращать и контролировать кредитные риски, разрабатывать больше кредитных продуктов и сокращать финансовые затраты для предприятий.

Блокчейн — это вид базы данных, в которой содержатся записи о совершенных сделках или транзакциях, причем удалить эти записи нельзя, только добавить новые. В этом основное отличие блокчейна от обычных баз данных. Еще один важный принцип технологии блокчейна — отсутствие единого контролера — система управляется многими участниками.

Ранее сообщалось, что Украина заплатит Китаю более 22 миллионов за спутниковое зондирование Земли.