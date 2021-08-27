Часть коллектива торгового морпорта «Черноморск» в Одесской области переведут на трехдневную рабочую неделю. Администрация обосновывает такую меру нехваткой средств на зарплаты. Новый график начнет действовать с ноября текущего года.

Это следует из обращения исполняющего обязанности директора предприятия Александра Попова.

В сообщении отмечается, что за первое полугодие 2021 морпорт ушел в минус на 173,4 миллиона гривен, валовая прибыль упала на 53%, а доход «Черноморска» на две трети от прошлогодних показателей.

— Один из шагов — временное введение трехдневной рабочей недели для части коллектива непроизводственных подразделений предприятия. Рабочая неделя продолжительностью 24 часа будет установлен не для всех сотрудников, а у руководителей подразделений достаточно времени подготовить служебные письма с соответствующим видением организации работы в структурных подразделениях порта, — заявил и. о. начальника порта.

Как сообщалось, николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что порты причиняют городу гораздно больше вреда, чем приносят доходов в местный бюджет.